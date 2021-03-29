جدة - نرمين السيد - وأضاف مميش، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أنه كان يوجد أكثر من خطة للتعويم وليس خطة واحدة فقط، موجهًا الشكر لكل العاملين فى هيئة قناة السويس على جهدهم خلال عملية تعويم السفينة البنمية، متابعًا : "بقولهم شرفتونا ورفعتم رأسنا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مميش: السفينة الجانحة لم تتأثر لأن عملية التعويم تمت بدقة كبيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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