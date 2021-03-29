سفير فلسطين يهنئ بتعويم السفينة الجانحة: مكانة مصر لم تأت من فراغ

جدة - نرمين السيد - هنأ دياب اللوح سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، مصر شعبا وقيادة ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، عقب حل أزمة الجنوح بقناة السويس بسواعد أبنائها وعزيمتهم، والذى من شأنه التأكيد على صلابة مصر وحكمتها فى إدارة الأزمات.





وأشاد السفير دياب اللوح، فى بيان للسفارة، اليوم الإثنين، بهذه الخطوة الاستراتيجية التى من شأنها التأكيد على الأهمية القصوى لقناة السويس كقلب للعالم وشريانه التجارى الأهم، ومثمنا الدور المصرى الحكيم والدؤوب فى إدارة الأزمة والذى يؤكد أن المكانة الإقليمية والدولية لمصر لم تأت من فراغ، وإنما من تراكم وتكامل خبرات ووفاء وإخلاص جميع مكوناتها السياسية والمجتمعية. وثمن السفير، دور القيادة المصرية الحكيمة وأجهزة الدولة، داعيا الله أن يوفّق مصر بالاستمرار فى صناعة النهضة الحديثة فى شتى المجالات لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار والرخاء والاستقرار.

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