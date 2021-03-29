انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور الاحتفال بوصول السفينة البنمية ever given لبحيرات الإسماعيلية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن وصول سفينة الشحن العملاقة البنمية ever given إلي بحيرات الإسماعيلية، وسط سعادة كبيرة لجميع العاملين بفرق الإنقاذ والقاطرات البحرية بهيئة قناة السويس، إحتفل جميع العاملين بقناة السويس، بعد وصول السفينة إلي منطقة البحيرات .

وجاء هذا النجاح بعد وصول السفينة الجانحة ever given إلي النقطة 151 ترقيم قناة السويس، إلي منطقة بحيرات الإسماعيلية، بعد محاولات وجهود كبيرة، التي نجحت فى تعويم السفينة الجانحة عصر اليوم .

وقامت السفينة البنمية ” ever given ” بالإبحار بشكل رسمي داخل قناة السويس، عصر اليوم وتحركت فى الاتجاه الشمالى للقناة، وذلك بعد نجاح جهود رجال هيئة قناة السويس فى تحريك السفينة الجانحة، وتم قطر السفينة الي منطقة بحيرات الاسماعيلية، تمهيداً لعودة حركة الملاحة بشكل طبيعي بقناة السويس، حيث تأخرت حركة الملاحة لمدة كبيرة وإنتظار عدد كبير من السفن، لحين خروج السفينة الجانحة من القناة .

وقام رجال الهيئة العامة لقناة السويس بقطر السفينة الجانحة ever given، ولكن بعد تحريكها صباح اليوم أدت سرعة وشدة الرياح لجنوح السفينة مرة اخرى، وبعد ذلك نجحت محاولات قطر السفينة بشكل رسمي بإتجاه بحيرات الإسماعيلية، علي أن تعود حركة الملاحة بشكل طبيعى بقناة السويس خلال الساعات القليلة القادمة .

وأكد الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لقناة السويس، أن سفينة الشحن البنمية “ever given” أو المعروفة بإسم السفينة الجانحة، أصبحت الآن بشكل رسمى فى الماء، بعد نجاح جهود رجال هيئة قناة السويس فى تحريكها من موقعها، وأن القناة الأن مفتوحة تماما لمتابعة حركة الملاحة بها من جديد .

وأضاف أن السفينة الجانحة، سوف تخضع للفحص الفنى الشامل خلال الساعات القليلة القادمة، حتى تحصل علي تصريح بالتحرك والمرور، على أن تتابع السفية “ever given” طريقها إلى هولندا، على ان تتابع قناة السويس حركة الملاحة والتعامل مع باقى السفن المحجوزة، والتى وصل عددها لأكثر من 300 سفينة، وفق جدول زمنى يتيح خروج السفن بشكل مجموعات .