فيديو.. أحمد موسى يدشن هاشتاج شكرا أبطال قناة السويس

جدة - نرمين السيد - وقال موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين: "أبطال قناة السويس يستحقون أن نقول لهم شكرا، الأبطال اللى مناموش من الثلاثاء حتى اليوم".

وتابع: "ناس لا تنام عشان سمعة مصر العظيمة، زيهم زى رجال مصر الذين يخافون على مصر التى نعشقها، شكرا لأبطال قناة السويس باسم 100 مليون مصرى".