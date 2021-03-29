عاجل.. أسامة ربيع: الرئيس السيسى مفتاح حل أزمة السفينة الجانحة

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو مفتاح حل مشكلة السفينة الجانحة، مؤكدًا أن الرئيس منذ أول يوم اتصل به وأخبره أن سمعة مصر فى رقبته ورقبة كل العاملين فى قناة السويس.





وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفى، مساء الإثنين: "أنا نقلت الكلمة للعاملين وقولتهم مش هانتحرك من المكان لغاية لما نخلص الأزمة". وتابع: "الكل كان متعاون ومحدش فكر يروح أو ياكل أو ينام إلا لما نفذنا المهمة، وسيادة الرئيس بيتابع الإجراءات مرتين و3 مرات وبيدخل فى أدق التفاصيل وكنت مشفق عليه". وأكد أن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وجميع الوزراء كانوا يتواصلون معه يوميا، ويقدمون كل المساعدات.

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