عاجل.. أسامة ربيع: لا يوجد بديل لقناة السويس والحادث أكد أهميتها للعالم

جدة - نرمين السيد - وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بتوفير جميع أدوات السيناريوهات للتعامل مع أزمة السفينة الجانحة، ومنها توفير القدرات حال إفراغ حاويات السفينة.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفى، مساء الإثنين: "الرئيس السيسى قالى مصالح الناس مش لعبة، والعملية لازم تخلص فى أسرع وقت".

وأوضح أنه تم التعاقد مع الأوناش وغيرها من الأدوات، مضيفًا: "كنا جاهزين للسيناريو الأصعب".