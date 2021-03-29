عاجل.. أسامة ربيع: أول مرة فى العالم يتم تعويم سفينة دون إفراغ حمولتها

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن السفينة الجانحة تم تعويمها بعد 6 أيام من العمل، مقدمًا التحية كل العاملين فى هيئة قناة السويس على المجهود المبذول خلال الست أيام الماضية.





وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفى، مساء الإثنين، أنهم كانوا يأملون فى إنهاء عملية التعويم قبل هذا اليوم، مضيفًا: "لو فيه حادثة مركبة زى دى بحجم السفينة وطولها وعرض القناة، هتاخد مش أقل من 3 أشهر لتعويمها". وأوضح أنها أول مرة فى العالم يتم تعويم سفينة حاويات دون إفراغ الحاويات التى تحملها، متابعًا: "الحمد لله مفيش إصابات أو وفيات أو خسائر فى السفينة أو الحاويات التى تحملها".

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