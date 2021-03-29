رئيس قناة السويس: 15 مليون دولار خسائر يومية بسبب السفينة الجانحة

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن دول كثيرة المساعدة لتعويم السفينة الجانحة، معلقًا: "أنا كنت بأجل كل الحاجات دى، وربنا كرمنا وجبرنا ومخلناش نحتاج لحد، ده عمل مصرى 100%".





وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن هناك قاطرتين تم تدشينهما فى ترسانة بورسعيد وكان أول عمل لهما فى قطر السفينة الجانحة. وعن حجم الخسائر خلال الأيام الماضية بسبب جنوح السفينة قال: "اليوم بيتراوح من 12 إلى 15 مليون دولار"، موضحًا أنهم يدرسون تقديم امتيازات جديدة للسفن خلال الفترة المقبلة،

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