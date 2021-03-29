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عاجل.. أسامة ربيع: أنجزنا مهمة تعويم السفينة فى وقت قياسى

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فهمى غالى محمد بدر 2021-03-29 21:16 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على عملية تعويم السفينة الجانحة قائلا: "الرجالة أنجزت المهمة الصعبة جدا فى وقت قياسى مع المحافظة على السفينة والبضاعة".

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفى، مساء اليوم الإثنين، أن السفينة وصلت إلى منطقة البحيرات، معلنا عودة حركة الملاحة فى الجانبين منذ السادسة مساء.

وأوضح أن هناك تحدى آخر من اليوم وهو إنهاء عملية التكدس للمراكب فى الانتظار، مضيفًا: "عندنا جداول، ولن ننام ولن نضيع وقت، وهناك 113 سفينة ستعبر القناة اليوم وغدا".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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