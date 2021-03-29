وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفى، مساء اليوم الإثنين، أن السفينة وصلت إلى منطقة البحيرات، معلنا عودة حركة الملاحة فى الجانبين منذ السادسة مساء.
وأوضح أن هناك تحدى آخر من اليوم وهو إنهاء عملية التكدس للمراكب فى الانتظار، مضيفًا: "عندنا جداول، ولن ننام ولن نضيع وقت، وهناك 113 سفينة ستعبر القناة اليوم وغدا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. أسامة ربيع: أنجزنا مهمة تعويم السفينة فى وقت قياسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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