عاجل.. أسامة ربيع: أنجزنا مهمة تعويم السفينة فى وقت قياسى

جدة - نرمين السيد - علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على عملية تعويم السفينة الجانحة قائلا: "الرجالة أنجزت المهمة الصعبة جدا فى وقت قياسى مع المحافظة على السفينة والبضاعة".





وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفى، مساء اليوم الإثنين، أن السفينة وصلت إلى منطقة البحيرات، معلنا عودة حركة الملاحة فى الجانبين منذ السادسة مساء.

وأوضح أن هناك تحدى آخر من اليوم وهو إنهاء عملية التكدس للمراكب فى الانتظار، مضيفًا: "عندنا جداول، ولن ننام ولن نضيع وقت، وهناك 113 سفينة ستعبر القناة اليوم وغدا".