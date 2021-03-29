فيديو.. عودة حركة الملاحة فى موانئ بورسعيد وعبور أول سفن قافلة الشمال

جدة - نرمين السيد - يشهد ميناء شرق بورسعيد، مرور قافلة الشمال من السفن التى تعطلت حركتها بسبب السفينة الجانحة، وذلك عقب إنهاء الأزمة وإعادة إبحار السفينة، بواسطة القاطرات المصرية، والعاملين بهيئة قناة السويس.





تتجه السفن من البحر المتوسط بمحافظة بورسعيد، إلى البحر الأحمر، وذلك من خلال المجرى الملاحى لقناة السويس، شرق محافظة بورسعيد، لتصل أول سفينة من الـ 30، إلى الإسماعيلية بالتزامن مع مؤتمر الفريق أسامة ربيع مساء اليوم، وعقب مرور الـ30 "قافلة الشمال" يتم عبور قافلة الجنوب، طبقاً لإجراءات الملاحة التى تنظمها هيئة قناة السويس.

يذكر أن محاولات تعويم السفينة الجانحة بالمجرى الملاحى لقناة السويس، قد نجحت لتستعد للتحرك وسحبها بمنطقة الانتظار بالبحيرات المرة، استعدادًا لاستئناف حركة الملاحة.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن، اليوم الإثنين، بدء مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة، ونجحت فى مهمتها.