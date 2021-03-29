أسامة ربيع: تعويم السفينة الجانحة وهو الرد على الشامتين

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه فى الخامسة صباح اليوم أعلن تعويم السفينة الجانحة بنسبة 80%، مضيفا أن اليوم تم الانتهاء من تعويم السفينة الجانحة بنسبة 100% فى الثالثة عصرا، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان يتابع الأزمة لحظة بلحظة.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد: "الرئيس قال لى سمعة مصر فى رقبتك ورقبة رجال قناة السويس، والرئيس أول من تم إبلاغه بتعويم السفينة الجانحة فى الساعة الخامسة صباحا، والرئيس وجه الشكر لكل العاملين بالقناة، الرئيس كان لديه ثقة كبيرة فى أبطال القناة فى التعويم".

وتابع: "قمنا بالاستعانة بالقاطرات والكراكات لتعويم السفينة، ولأول مرة فى العالم يتم تعويم سفينة جانحة بدون تفريغ الحمولة التى عليها، مؤكدا أن 18 ألف حاوية حمولة السفينة وعملية تفريغها كانت صعبة، بالإضافة إلى أن الرئيس وجه بتوفير كل المعدات اللازمة للسيناريوهات الثلاثة لحل الأزمة."

وأوضح ربيع، أن السفينة الجانحة إذا كانت فى أى دولة فى العالم لم تكن لتحل أزمتها فى مدة لا تقل عن 3 أشهر، مؤكدا أن 113 سفينة من الساعة السادسة مساء حتى صباح غدا ستعبر قناة السويس من الاتجاهين، وفى مدة 3 أيام ونصف سيتم مرور السفن العالقة كلها".

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حملنا مسئولية حل أزمة السفينة الجانحة، ونجحنا فى تعويم السفينة وهو الرد على الشامتين، مضيفا أنه لم يتجاوز عدد ساعات نومه أكثر من ساعتين فقط لمتابعة الأزمة، وإنهاء أزمة السفينة العمل بأيادى مصرية 100%، مشيرا إلى أن القناة خسرت فى اليوم الواحد من 12 لـ15 مليون دولار.

وأوضح ربيع، أنه لدينا قاطرتين جديدتين من إنتاج ترسانة بورسعيد تم الاستعانة بهم فى أول عمل فى الأزمة، مضيفا أن التحقيق فى أزمة السفينة سيحدد قيمة التعويضات.