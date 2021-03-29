رسميا.. عودة حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح تعويم السفينة البنمية 

عادت منذ قليل حركة الملاحة فى قناة السويس عقب تعويم وصول السفينة البنمية العملاقة، "إيفر جيفن"، التى كانت جانحة فى النقطة 151 ترقيم قناة السويس، وتحركها إلى بحيرات الإسماعيلية، بعد نجاح تعويمها عصر اليوم.
وبدأت السفينة البنمية فى اتخاذ اتجاه الإبحار رسميًا داخل قناة السويس، عصر اليوم وتحركت السفينة فى قناة السويس فى اتجاه شمال القناة، بعد نجاح جهود رجال هيئة قناة السويس فى تحريك السفينة من جنوحها، وتم قطرها فى طريقها لموقعها فى بحيرات الإسماعيلية تمهيدًا لعودة حركة الملاحة بصورة طبيعية داخل قناة السويس، حيث أنها بعد تحريكها صباحًا أدت شدة وسرعة الرياح لعودتها للجنوح مرة آخرى، ولكن تم تحريك السفينة رسميًا وقطرها نحو بحيرات الإسماعيلية.
ومن المقرر أن تعود الملاحة لقناة السويس، بشكل رسمى خلال الساعات القليلة القادمة، وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN.
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