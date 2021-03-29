برباعية نظيفة.. مصر تكتسح جزر القمر فى الشوط الأول.. "فيديو"

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر، فى الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، بتقدم الفراعنة برباعية نظيفة، أحرزها محمد النني ومحمد شريف ومحمد صلاح "هدفين" فى الدقائق 15 و 17 و 21 و 25 .

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من: محمد الشناوى لحراسة المرمي - على جبر - محمود حمدي "الونش" - عمر جابر - عبدالله جمعة - عمرو السولية - محمد الننى - محمد مجدى "قفشة" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " ومحمد شريف.

ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش" طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - احمد ايمن منصور- اسلام عيسي.

بدأت المباراة بإستحواذ على الكرة من قبل لاعبي منتخب مصر و كاد النجم المصري محمد صلاح أن يعلن عن الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 3 بعد مروره من 4 لاعبين داخل منطقة الجزاء يسددها ضعيفة ، ينشط لاعبو منتخب جزر القمر في الدقيقة 8 في أول ظهور هجومي من ضربة ركنية ينقذها محمد النني.

يهدأ اللقاء ويعتمد منتخب مصر على الكرات الطويلة لمحمد صلاح لكن دفاع جزر القمر يمنع الفراعنة من الوصول لمرماهم.

فى الدقيقة 15 ينجح محمد النني في إحراز أول أهداف المنتخب من تسديدة قوية تسكن شباك جزر القمر، وبعدها يستمر الضغط المصري على اللقا

في الدقيقة 17 ينجح محمد قفشة في قطع كرة من دفاع جزر القمر ويمررها لمحمد شريف المنفرد الذى يسددها على يمين حارس جزر القمر.

فى الدقيقة 21 ينجح النجم العالمي محمد صلاح من إحراز الهدف الثالث لمنتخب مصر بعد تمريرة من تريزيجيه لمحمد شريف الذى يهيئها لمحمد صلاح محرزا الهدف الثالث للفراعنة. وفى الدقيقة 25 تمرير رائعة من محمد افشة تصل لصلاح الذى يراوغ حارس المرمي محرزاً الهدف الثاني له و الرابع لمنتخب مصر.

يهدأ اللقاء نسبيا و يستحوذ المنتخب المصري على الملعب ، لكن دون خطورة على المرمي في الوقت الذى لجأ فيه جزر القمر للتأمين الدفاعي بعد تلقي شباكهم 4 أهداف .

وفى الدقيقة 39 ينجح محمد الشناوي من تصدي لكرة قوية من هجوم جزر القمر.

وضمن منتخبا مصر وجزر القمر التأهل رسميا لأمم افريقيا 2022 بعد وصولهما للنقطة رقم 9 بعد خوض 5 مباريات، ويسعى الفريقان في مباراة اليوم لحسم صدارة المجموعة.

ويدخل المنتخب الوطنى اليوم المباراة وعينه على الفوز وانتزاع النقاط الثلاث رغم ضمان التأهل، حيث تحدث حسام البدرى مع لاعبيه عقب مباراة كينيا الخميس الماضى في نيروبي والتي انتهت بالتعادل 1-1، وطالبهم بضرورة الفوز وتصدر المجموعة بهدف التأكيد على أن منتخب مصر هو الأفضل ويستحق التأهل عن جدارة.