تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: المصريون كسبوا الرهان أمام العالم بتعويم السفينة بنجاح

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تتوجه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتحية للأيادي المصرية التي نجحت في تعويم سفينة الحاويات العملاقة"إيفر جرين"، وإعادة شريان التجارة العالمية إلى العمل في وقت وجيز.
وتهنئ التنسيقية جموع المصريين بهذا الإنجاز المصري الذي أثبت قدرة، وإرادة المصريين على مواجهة المخاطر والتحديات بأيدي، وخبرات مصرية خالصة.
وتشيد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطريقة معالجة الأزمة التي ضربت الدولة المصرية فيها مثالا للحرفية والشفافية، والإدارة الناجحة، رغم تشكيك عدد من الفاعلين المحليين، والدوليين في قدرة مصر على مواجهة هذا التحدي.
إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إذ تحيي السواعد المصرية القادرة على مواجهة التحديات، فإنها تؤكد أن قناة السويس وإن كانت تمثل للعالم شريانا للتجارة، فإنها تمثل للمصريين قيمة كبيرة في الانتماء والاستقلال والسيادة الوطنية.
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