مصر تهزم جزر القمر برباعية وتعتلى صدارة المجموعة بتصفيات أفريقيا

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على منتخب جزر القمر4 / 0 فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى حسمها الفراعنة بالتأهل برفقة منتخب جزر القمر، وتصدر الفراعنة المركز الأول برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين.

بدأ منتخب مصر بتشكيل مكون من: محمد الشناوى لحراسة المرمي - على جبر - محمود حمدي "الونش" - عمر جابر - عبدالله جمعة - عمرو السولية - محمد الننى - محمد مجدى "قفشة" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " ومحمد شريف.

وعلي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش" طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - احمد ايمن منصور- اسلام عيسي.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر بتقدم الفراعنة برباعية نظيفة، أحرزها محمد النني ومحمد شريف ومحمد صلاح "هدفين" فى الدقائق 15 و 17 و 21 و 25 .

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من: محمد الشناوى لحراسة المرمي - على جبر - محمود حمدي "الونش" - عمر جابر - عبدالله جمعة - عمرو السولية - محمد الننى - محمد مجدى "قفشة" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " ومحمد شريف.

ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش" طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - احمد ايمن منصور- اسلام عيسي.

بدأت المباراة باستحواذ على الكرة من قبل لاعبي منتخب مصر و كاد النجم المصري محمد صلاح أن يعلن عن الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 3 بعد مروره من 4 لاعبين داخل منطقة الجزاء يسددها ضعيفة ، ينشط لاعبو منتخب جزر القمر في الدقيقة 8 في أول ظهور هجومي من ضربة ركنية ينقذها محمد النني.

يهدأ اللقاء ويعتمد منتخب مصر على الكرات الطويلة لمحمد صلاح لكن دفاع جزر القمر يمنع الفراعنة من الوصول لمرماهم.

فى الدقيقة 15 ينجح محمد النني في إحراز أول أهداف المنتخب من تسديدة قوية تسكن شباك جزر القمر، وبعدها يستمر الضغط المصري على اللقاء.

في الدقيقة 17 ينجح محمد قفشة في قطع كرة من دفاع جزر القمر ويمررها لمحمد شريف المنفرد الذى يسددها على يمين حارس جزر القمر.

فى الدقيقة 21 ينجح النجم العالمي محمد صلاح من إحراز الهدف الثالث لمنتخب مصر بعد تمريرة من تريزيجيه لمحمد شريف الذى يهيئها لمحمد صلاح محرزا الهدف الثالث للفراعنة.

وفى الدقيقة 25 تمرير رائعة من محمد قفشة تصل لصلاح الذى يراوغ حارس المرمي محرزاً الهدف الثاني له و الرابع لمنتخب مصر.

يهدأ اللقاء نسبيا و يستحوذ المنتخب المصري على الملعب ، لكن دون خطورة على المرمي في الوقت الذى لجأ فيه جزر القمر للتأمين الدفاعي بعد تلقي شباكهم 4 أهداف .

وفى الدقيقة 39 ينجح محمد الشناوي من تصدي لكرة قوية من هجوم جزر القمر.

مع بداية الشوط الثاني يدفع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بالتبديل الأول بخروج محمد الشناوي حارس مرمي المنتخب ونزول محمود جنش، كما دفع منتخب جزر القمر بثلاث تغييرات.

بدأت المباراة باستحواذ من لاعبى منتخب جزر القمر على أمل تعديل النتيجة لكن دون خطورة على مرمي جنش.

وفى الدقيقة 52 تمريرة وان تو بين عبدالله جمعه و تريزيجيه يمررها جمعه لمحمد شريف المنفرد بالمرمي لكن حارس جزر القمر يصل للكرة قبل أقدام شريف.

وفي الدقيقة 56 هجمة لمنتخب جزر القمر يصل داخل منطقة جزاء الفراعنة يسددها مهاجم جزر القمر بعيدة عن المرمي.

يستمر اللقاء هادئا بين الفريقين و إن كان أكثر هجومية من قبل لاعبي جزر القمر لكن دون ترجمة لأهداف.

وفى الدقيقة 72 يقوم حسام البدري بالتغيير الرابع بخروج عمرو السولية و نزول طارق حامد ليمنح شارة القيادة لمحمد النني الذى يرفض إرتدائها و يمنحها لمحمد صلاح.

وفى الدقيقة 75 كاد صلاح أن يحرز الهدف الثالث له لكن حارس المرمي ينقذ التسديدة.

وفى الدقيقة 77 يخرج محمد أفشة وينزل بدلاً منه مصطفي فتحي لاعب سموحه الحالي و الزمالك السابق.

ينشط اللقاء بعد نزول مصطفي فتحي ويسدد كرة قوية يخرجها دفاع جزر القمر لركنية، ثم تسديدة لطارق حامد داخل منطقة الجزاء ينقذها الحارس ، ويستمر اللقاء على نفس الوتيرة لينتهي بفوز الفراعنة برباعية نظيفة يتصدر بهم مجموعته السابعة برصيد 12 نقطة.