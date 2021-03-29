43 سفينة استأنفت العبور من البحيرة المرة الكبرى صوب البحر الأحمر

قال مصدران ملاحيان ووكالة شحن اليوم الاثنين، لوكالة "رويترز" إن حركة المرور استؤنفت مرة أخرى بقناة السويس بعد تعويم سفينة الحاويات الجانحة التى سدت المجرى المائى حوالى أسبوع. وقال مصدر ملاحى، إن السفن تتحرك جنوبا صوب البحر الأحمر، وقالت وكالة شحن مصرية، إن 43 سفينة استأنفت العبور من البحيرة المرة الكبرى التى تفصل بين قطاعين من القناة. سفينة البحر الأحمر قناة السويس الملاحة في قناة السويس

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