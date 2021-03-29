إلغاء مباراة الأهلى والزمالك فى دورى السلة بسبب حضور الجماهير

قرر يحيى العيسى، مراقب مباراة الأهلى والزمالك، فى الجولة الحادية عشرة بدورى السلة إلغاء المباراة بسبب التواجد الجماهيرى داخل صالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة.
وجاء قرار إلغاء اللقاء تطبيق للائحة نظراً لاقتحام بعض الجماهير الصالة قبل انطلاقها ولم يتمكن الأمن من إخلاء الصالة.
ومن جانبه، أكد طارق الغنام المدير الإدارى لفريق كرة سلة الأهلى، فى تصريحات لقناة نايل سبورت، أن سبب عدم خوض لقاء الزمالك هو تواجد الجماهير فى صالة المباراة، وفقا للمخاطبات التى تلقاها الأهلى من اتحاد كرة السلة.
واضاف الغنام، فى تصريحات لقناة نايل سبورت، أن الأمر لا علاقة له بشيكابالا قائلا، "أقسم بالله الموضوع ملوش علاقة بشيكابالا.. هى دى العقليات"، مشيرا إلى أن قرارات ولوائح اتحاد كرة السلة واضحة وهى إقامة المباريات بدون حضور جماهيرى.
وتواجد شيكابالا لاعب كرة القدم بالزمالك ويوسف أوباما وبعض لاعبى فريق الكرة داخل صالة المباراة ونزلوا إلى أرض الملعب مع لاعبى السلة بعد تأخر انطلاق المباراة.
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