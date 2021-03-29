عاجل.. أسامة ربيع: الرياح والأخطاء الشخصية والفنية وراء جنوح السفينة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفى، مساء الإثنين، أن المرشدين اللذين تواجدا على السفينة يشهد لهما بالكفاءة.

وأوضح أن القناة لن تمنع مرور السفن، خصوصًا وأن هناك سفن أكبر منها قبل ذلك، مضيفًا: "السفينة البنمية مرت قبل كده فى القناة وهى من السفن المصنفة والمسموح لها بعبور القناة، وإحنا عندنا الإمكانيات والمرشدين والقدرات لعبور السفن الكبيرة".