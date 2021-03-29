عاجل.. أسامة ربيع: إزدواج قناة السويس ليس له جدوى اقتصادية فى الوقت الحالى

جدة - نرمين السيد - علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على ما يتم طرحه بشأن ازدواج قناة السويس قائلاً: "مشروع قناة السويس الجديدة تم دراسته بشكل جيد جدا، وتم دراسة التكلفة الاقتصادية له والجدوى منه".





وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفى، مساء اليوم الإثنين، أن تربة السويس صعبة جدا، مقدما الشكر للرجال العاملين على الكراكات لجهدهم فى تعويم السفينة "كانوا رأس الحربة فى تعويم السفينة". وأوضح أن قناة السويس الجديدة توفر العبور الآمن لحوالى 92% من السفن، وباقى 8% من السفن نصفهم تعتبر القناة بالنسبة لهم ليست الخيار الأول، مضيفًا: "التكلفة هتكون عالية جدًا عشان 4% فقط من السفن". وأشار إلى أن الازدواج ولمدة 10 سنوات لن يتم لعدم الجدوى الاقتصادية له.

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