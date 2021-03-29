عاجل.. أسامة ربيع: المسؤول أولا وأخيرا عن السفينة القبطان وليس المرشد

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قبطان السفينة هو المتحكم فيها، والمرشد دوره مساعد واستشارى، وقد يعمل قبطان المركب بهذه الإرشادات أو لا، مضيفًا: "دى حاجة ترجع لقبطان المركب".





وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفى، مساء اليوم الإثنين، أن المرشد مجرد استشارى لقائد السفينة، متابعًا: "القبطان طول عمره موجود على المركب وعارف كل إمكانياتها". وأوضح أن المسؤول أولا وأخيرا عن السفينة هو القبطان وليس المرشد، وتابع: "مش كل قبطان يصلح يطلع على أى مركب، فيه تدريج من مرشد إلى مرشد ممتاز إلى كبير مرشدين إلى كبير مرشدين ممتاز، ويتم عمل تدريب للمرشدين ودى عملية مركبة".

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