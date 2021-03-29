جدة - نرمين السيد - وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفى، مساء الإثنين، أن ما ذكرته إحدى الوكالات الأجنبية عن عودة مؤخرة السفينة لمكانها مرة أخرى اليوم كلام صحيح.
وتابع: "ده حصل صح وهما مش كذابين، لإننا بدأنا نغير فى القاطرات وأماكن تواجدها لعمل عزم أكثر، وهو ما جعل مؤخرة السفينة تعود لمكانها مرة أخرى، ولكن إحنا كنا حاسبين إن مؤخرة السفينة خالية وسيتم إعادتها لداخل القناة، الأهم كان مقدمة السفينة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كواليس تعويم السفينة.. أسامة ربيع: غيرنا أماكن القاطرات للحصول على عزم أكبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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