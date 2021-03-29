الفريق أسامة ربيع: شخصية هامة ستحضر غدا لرؤية السفن وهى تعبر قناة السويس

جدة - نرمين السيد - دعا الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حضور مؤتمر الإعلان عن كواليس تعويم السفينة الجانحة، إلى الحضور غدا مرة آخرى لرؤية السفن وهى تمر من القناة.





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