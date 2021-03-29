عاجل.. أسامة ربيع: كل السفن العالقة كان لديها ثقة فى قناة السويس ورجالها

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفى، مساء الإثنين، أنه سيتم التحقيق فى الموضوع ومنها سيتم تحديد التعويضات، مضيفًا: "إحنا ملناش ذنب فى اللى حصل، إحنا مضررون أكثر من الناس، والتحقيقات ستبين التعويضات مسؤولية مين".
وأوضح أن كل السفن العالقة كان لديها ثقة فى قناة السويس ورجالها بأنهم قادرون على حل الأزمة بسهولة ويسر، متابعا: "محدش طلب منهم يتحرك".
وأكد أن سفن المواشى طلبت الإذن صباح اليوم، للعودة لبورسعيد ثم العودة مرة أخرى، متابعًا: "أعطينهم الإذن ووعدناهم أنهم أول المارين بالقناة، وفعلا هما أول من مروا بالقناة".
ولفت إلى أن هناك ثقة كبيرة فى قناة السويس وهذه من الأشياء المهمة، منوهًا إلى أن الأزمة أظهرت أهمية قناة السويس للعالم، لا سيما وأن أسعار النفط ارتفعت، متابعًا: "فيه 422 سفينة مفيش سفينة فكرت تروح طريق بديل وتغير طريقها رغم إننا وقفنا 6 أيام، ولو كان فيه طريق بديل كانوا استخدموه".
وشدد على أن المجرى الملاحى لقناة السويس هو الأكثر أمانا والأقصر ويقدم أفضل خدمات على مستوى العالم.
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