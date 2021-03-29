عبور أول سفينة من قافلة الشمال بقناة السويس فى بورسعيد 

عبرت أول سفينة من قافلة الشمال، منذ قليل، فى أولى دقائق تشغيل الملاحة وعودتها بعد تعويم السفينة البنمية الجانحة.
وكان قد أعلن رئيس هيئة قناة السويس، عودة الملاحة للقناة، بعدما انتهت الأزمة المتعلقة بالسفينة الجانحة، أن الملاحة ستعود بصورة طبيعية بقناة السويس فى الاتجاهين مساء اليوم الاثنين، بعد نجاح تعويم السفينة البنمية "إيفر جيفن" التى جنحت منذ أيام بالقناة.
سادت حالة من الفرحة العارمة بين كافة العاملين بالمجرى الملاحى لهيئة قناة السويس المصرية، مساء اليوم الإثنين، بعد النجاح الكبير الذي حققه رجال الهيئة فى بدء تحريك سفينة الحاويات البنمية الجانحةEVER GIVEN، بنجاح بعد إستجابة السفينة لمناورات الشد والقطر.
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