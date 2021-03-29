السياحة والآثار: أكثر من 60 دولة ستنقل حدث موكب المومياوات السبت المقبل 

قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن موكب المومياوات الملكية سيكون كله هيبة وحضارة، مضيفا أن أكثر من 60 دولة فى العالم ستنقل حدث موكب المومياوات السبت المقبل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن أكثر من 400 قناة حول العالم ستنقل احتفالية كأنهم ملوك حاليين تخليدا لتاريخهم، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق النيران للملوك الفرعنة كأنهم ملوك، مؤكدا ان
وتابع أن يوم السبت المقبل سيرى المواطن المومياوات فى أماكنها، مضيفا أن المومياوات تكون متاحة أمام الجمهور فى قاعتها الجديدة يوم 18 إبريل، بالإضافة إلى أننا وجهنا دعوة لعدد محدود من كبار رجال الآثار فى العالم للمشاركة فى احتفالية موكب المومياوات الملكية
وأوضح أنه سنضيء عمارات التحرير حتى وصول موكب المومياوات الملكية، لافتا إلى أن مئات الأشخاص شاركوا فى إعداد هذا المشهد، وتحرك المومياوات الملكية بيدأ بـ 21 طلقة تحية لفراعنة مصر العظماء.
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