إنفوجراف.. أبرز تصريحات رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات الفريق أسامة ربيع خلال المؤتمر:- وأعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، عودة الملاحة للقناة بعد 6 أيام من التعليق بسبب جنوح سفينة بنمية.

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