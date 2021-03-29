عاجل.. العامة للاستعلامات: خبر رويترز عن السفينة الجانحة خطأ مهنى فادح

جدة - نرمين السيد - طالبت الهيئة العامة للاستعلامات، وكالة "رويترز" بتصحيح وتراجع واضح عن الخبر غير الصحيح الذى نشرته بعد ظهر يوم الإثنين، وزعمت فيه نقلاً عن مصادر مجهولة أن السفينة "ايفر جرين" عادت وانحرفت بفعل الرياح، وأصبحت فى عرض القناة مرة أخرى".





وجاء الخبر المغلوط فى الوقت الذى كانت فيه الجهود المصرية فى ذروة التتويج بالنجاح فى التعويم الكامل للسفينة.

وقال الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة تواصلت فورا وطويلا مع مسؤولى وكالة "رويترز" بالقاهرة لتدارك هذا الخطأ المهنى الفادح، والذى جاء فى وقت دقيق، حيث كان العالم يحبس أنفاسه وهو يتابع الجهود المصرية الهائلة لإنهاء الأزمة وإعادة تشغيل القناة، الأمر الذى يجعل لمثل هذا الخير غير الصحيح أضرارًا معنوية ومادية على صورة الجهود المصرية، وعلى مصالح العديد من الأطراف الدولية المتأثرة بالأزمة.

وأشار رشوان، إلى أن وكالة "رويترز" نشرت - بعد تدخل هيئة الاستعلامات - تقرير موسع عن عودة الملاحة فى القناة، تضمن استعراضًا للجهود المصرية، كما تضمن فقرة تشير إلى أنه "بعد عدة ساعات من تعويم السفينة جزئيًا، عادت لفترة وجيزة لتكون بعرض القناة قبيل أن يتم تحريرها بشكل كامل".

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن هذا التقرير غير كاف، مشيرًا إلى أن هيئة الاستعلامات طالبت وكالة رويترز رسميا بالتراجع عن الخبر المكذوب، كما طالبتها بالالتزام بالقواعد المتعارف عليها عالميًا لمهنة الصحافة، وقواعد العمل الصحفى وما يتطلبه من مصداقية وتدقيق خصوصًا فى مثل هذه الظروف الدقيقة، وسيحق للاستعلامات فى ضوء رد الوكالة اتخاذ كل ما تتيحه لها القوانين المصرية والدولية فيما يخص ضوابط النشر الصحفى وما يمكن أن يترتب عليه من آثار وأضرار.