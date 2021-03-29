العنانى: 60 دولة تنقل موكب نقل المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "العنانى"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامى أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الآن فى متحف الحضارة، لوضع اللمسات النهائية على القاعة التى تستقبل الحضور، لافتًا إلى أنها قاعة من أجمل القاعات التى شاهدها فى حياته.
وأوضح "العنانى"، أن سيكون هناك حضور كبير من 60 دولة، وسط تغطية إعلامية كبيرة، مشيرًا إلى أنه آخر تحديث سيكون 400 كاميرا وقناة.
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