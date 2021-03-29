بعد تعويم السفينة.. إيفر جيفن: نحن فى غاية الامتنان لهيئة قناة السويس

جدة - نرمين السيد - أصدرت شركة "إيفرجرين" المشغلة للسفينة EVER GIVEN، بيانًا صحفيًا بعد نجاح هيئة قناة السويس فى تعويم السفينة، موجهة الشكر الشكر لكافة العاملين فى الهيئة، على المجهود المبذول خلال الأيام الماضية لإعادة تعويم السفينة.





وقالت الشركة فى البيان: "نحن فى غاية الامتنان لهيئة قناة السويس وجميع العاملين فيها على تقديم المساعدة والدعم فى الأيام الصعبة الماضية المؤسفة، ونود أيضا أن نعبر عن خالص تقديرنا للطاقم الذين لا يزالون ثابتين فى عملهم". ولفتت الشركة إلى أنه سيتم نقل السفينة إلى البحيرة الكبرى لفحصها، مضيفة أن نتيجة الفحص ستحدد ما إذا كان يمكن للسفينة استئناف خدماتها المقررة.

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