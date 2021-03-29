بعد استجابة الرئيس السيسى لعلاجه.. ياسر: الحمد لله.. وربنا يبارك فيك ياريس

جدة - نرمين السيد - وجه ياسر عبدالباقى، المصاب بجرح خطير في القدم، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد الاستجابة إلى مطالبه بتوفير علاجه لمساعدته على العمل من أجل أسرته.





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