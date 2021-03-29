البرلمان يناقش غدا تقرير رفض بيان وزير الدولة لشئون الإعلام

جدة - نرمين السيد - وكانت اللجنة، قد رصدت فى تقريرها مخالفات مالية وادارية ارتكبها وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل الذى طلب منحه الفرصة للرد على تقرير اللجنة ومن أهم التوصيات التى أقرتها اللجنة أن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصى اللجنة بمساءلة المسئول عنها.

كما أدانت اللجنة، الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى والعضو المنتدب، والذى يعد مخالفة.

وطالبت اللجنة الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون فى عدم الجمع بين المنصبين للوزير.

وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها.

ولفتت اللجنة إلى أن هناك إصطدام نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التى استغلتها القنوات المعادية ذريعه لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.

وأوصت اللجنة، أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطنى، وكان لابد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان على الوزير وضعها.

وأشارت اللجنة، إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور.

وأكدت اللجنة، غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية وغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا فى مواجهة القنوات الإعلامية المعادية.

وأوضح التقرير، أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا فى مواجهة قنوات معادية مثل الشرق ومكملين

واكد تقرير.

اللجنة عدم وضع خطة لتوعية المواطن المصرى بخطورة ما تبثه هذه القنوات، وأن هناك قصور إعلاميا فى إبراز إنجازات الدولة المصرية التى تحققت على أرض الواقع.

ولفتت اللجنة، إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوق للإعلام الإثيوبى على الإعلام المصرى أثناء المفاوضات فى أمريكا يعد تقصيرا يتعين مسائلة وزير الدول للإعلام سياسيا بسبب قصور الأداء فى الملف الإثيوبى.

وأشارت اللجنة، إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات.

وأكدت اللجنة، غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق بنشر الوعى الوطنى ومواجهة الشائعات.

ومن ضمن التوصيات أيضا التباطؤ فى توفير تدريب مخطط للارتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات وعددهم 35 متحدثا، وعدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول فى تفعيل دور التلفزيون المصرى والرقابة على المحتوى الإعلامى وبطء الرد فى الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة التى يتم تداولها بين المواطنين منعا لانتشارها.

وأكدت اللجنة أن وزير الدولة للإعلام وقع فى خطأ جسيم عندما تناول إعلام الدولة المصرية وشكك فيه، وأن القنوات المعادية استغلت هذه التصريحات التى تناولها الوزير ضد وسائل الإعلام المصرية.

وأوضحت التوصيات عجز وزير الدولة للإعلام عن قيامه بالهدف الأساسى الذى عين من أجله وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادى.

وأوضح التقرير أن وزير الدولة للإعلان لم يتمكن من تحقيق تواجد إعلامى مصرى مؤثر فى المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليميا.

وأشارت اللجنة إلى أن الدور الإعلامى المصرى تلاحظ ضعف أدائه على كافة الأصعدة الدولية خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام.

وفيما يتعلق بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أكد تقرير اللجنة نشاط الشركة فى غالبيته كان قاصرا على تأجير الاستديوهات دون إنتاج إعلامى ضآلة أرباح الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامى مقارنة برأسمالها البالغ 2 مليار جنيه وهبوط أسهما الدفترية قيام وزير الدولة للإعلام برفع بدل حضور إجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 6.000 جنيه.

وأوضح التقرير، أنه تم رفع مكافأة رئيس مجلس الإدراة إلى 20.000 جنيه وراتبه إلى 100000 جنيه.

وأكد التقرير شراء شقق بالعجوزة وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر بدون إعلان مما يعد مخالفة للقانون شراء فندق موفينبيك بحوالى مبلغ 300 مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى هى المالك للفندق.

وأودع النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة مستندات تتضمن بعض من المخالفات التى ارتكبت بالشركة من المخالفات عقد إدارة فندق وكازينو موفينبيك والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية وكان غالبية اعضاء البرلمان قد طالبوا أسامة هيكل برد المبالغ التى تحصل عليها من منصبه كرئيس لمدينة الإنتاج الإعلامى.