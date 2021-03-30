علام: فتوى تحريم الختان مستقرة منذ الخمسينيات.. وتجريمه صحيح شرعًا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن ما انتهى إليه البرلمان من تغليظ لعقوبة الختان وتجريمه صحيح شرعًا، لافتًا إلى أنه مؤسَّس على أدلة شرعية ومنهجية الفتوى،





وأوضح فضيلة المفتى خلال تصريحاته ببرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى "حمدى رزق"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الفتوى لا بد أن تعتمد على ثلاثة أمور، هى: النظر فى الأدلة الشرعية، وفى الواقع الحاصل، ثم الربط بين الأدلة الشرعية والواقع".

وتابع: أنه لم يثبت حديث صحيح فى الختان كما قال الإمام الشوكانى، ومن ثم فإننا نلجأ فى هذه الحالة إلى أهل الاختصاص وهم الأطباء، الذين يبصروننا بعملية الختان وطريقتها وأثرها على الفتيات.

وعبر مفتى الجمهورية، تعجبه من استمرار الجدل حول هذه المسألة، رغم أن مفتى الديار المصرية فى الخمسينيات حسم الأمر بعد أن كوَّن لجنة من أطباء من وزارة الصحة وقتها وعلماء من دار الإفتاء، وانتهت هذه اللجنة إلى تجريم الختان، فالفتوى مستقرة منذ الخمسينيات فى دار الإفتاء المصرية على تحريم الختان.

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