المنظمة البحرية الدولية: حادث السفينة الجانحة أثبت للعالم أهمية قناة السويس

جدة - نرمين السيد - عقد السفير طارق عادل سفير مصر فى لندن، ومندوبها الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية، اجتماعًا افتراضيًا مع كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، وتناول اللقاء آخر التطورات الخاصة بالسفينة MV Ever Given فى قناة السويس.





وبحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أحاط السفير طارق عادل، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بآخر التطورات فى هذا الصدد، وما تم إعلانه من جانب هيئة قناة السويس بنجاح جهود تعويم سفينة الحاويات بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر على مدار الأيام الماضية، مما ساهم فى تعديل مسار السفينة وتعويمها بشكل كامل، ومن ثم توجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها فنيًا. وأعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، عن تهنئته للحكومة المصرية وهيئة قناة السويس على هذا النجاح، مشيدًا بالعمل والجهد الكبير الذى بُذل من قبل هيئة قناة السويس والسلطات المصرية من أجل سرعة حل الأزمة، ومثنيًا على الكفاءة والحرفية فى إدارة الأزمة بفضل الخبرات المتراكمة للخبراء والعاملين بهيئة قناة السويس، مؤكدًا أن الحادث أثبت مجددًا للعالم مدى أهمية دور قناة السويس فى التجارة العالمية.

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