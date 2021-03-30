عاجل .. الصحة : تسجيل 689 إصابة بـ كورونا .. و32 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج455 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 153.630 حالة حتى الآن.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى لـ الوزارة، أنه تم تسجيل 689 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لـ الفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها "الوزارة"، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

بيان كورونا اليوم

وذكر مجاهد أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بـ فيروس كورونا المستجد، حتى الإثنين، هو 200.739 من ضمنهم 153.630 حالة تم شفاؤها، و11.914 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات، أو أمراض معدية.

وخصصت "الوزارة" عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس أب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف، ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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