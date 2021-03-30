العنانى : الإعداد لموكب ضخم لـ نقل قناع توت عنخ آمون إلى المتحف الكبير

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أنه يتم، حاليا، التفكير والإعداد لإجراء موكب ضخم لنقل القناع الذهبى لـ الملك توت عنخ آمون، وتابوتيه إلى المتحف المصرى الكبير.





جاء ذلك، خلال لقائه فى برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدى، على قناة ON الفضائية. وأشار إلى أنه سيتم النقل من المتحف المصرى بالتحرير، إلى المتحف المصرى الكبير، قبل افتتاحه بأيام، لافتا إلى أن العالم كله ينبهر بـ القناع الذهبى للملك توت عنخ آمون وهو القطعة الأثرية الأشهر فى العالم، وتم نقل معظم المجموعة لـ المتحف المصرى الكبير ولم يتبق سوى عشرها. وأشار إلى أن المتحف المصرى بالتحرير سيظل مفتوحًا وستعرض فيه آلاف القطع الأثرية بعضها كانت فى المخازن، وبعضها مكتشفة حديثًا، وبعضها لم تعرض من قبل.

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