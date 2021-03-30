فيديو .. ربيع مشيدا برعاية الرئيس : التواصل كان مستمرا حتى عبرنا الأزمة

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة مع قناة "الغد" الفضائية، إن حركة الملاحة بـ قناة السويس من الجهتين، تعود إلى طبيعتها بشكل كامل، مشيرًا إلى استمرار أعمال الانتهاء من السفن العالقة والعمل على مدار اليوم.

وشدد أسامة ربيع على أهمية رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للأزمة والتواصل بشكل شبه مستمر للاطمئنان على جميع الترتيبات والتجهيزات الخاصة للخروج منها، لافتًا إلى أن لكل من السفن العالقة جدول عمل، وأن هناك إبلاغًا كاملا عن مواعيد السفن وعودة حركة الملاحة.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى الجهود الجبارة التى يتم بذلها فى الهيئة، مؤكدًا أنه تم العمل على قدم وساق حتى انتهت الأزمة فى غضون 5 أيام، وكان من المفترض أن يستغرق ذلك شهورا عدة.