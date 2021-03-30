فيديو .. مهاب مميش عن حادث إيفر جيفن : رب ضارة نافعة

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن عملية تعويم السفينة ستزيد من حركة عبور السفن فى قناة السويس، ولأن شركات التأمين ستتأكد من أن القناة مؤَمنة بالكامل.
وتابع: "الموقف اللى حصل ده أثبت أن قناة السويس هى محور الاتصال فى العالم بين الشرق والغرب، ومحور التجارة العالمية"، معلقًا على حادث جنوح السفينة، بقوله: "رب ضارة نافعة".
وأعرب مميش عن ثقته فى قدرة رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، على تحسين أداء العمل بالقناة وتعزيز الاستعدادت لمواجهة أى موقف طارئ.
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