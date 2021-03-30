فيديو .. مميش عن تعويم السفينة الجانحة : ده اللى اتعلمناه من مصر

جدة - نرمين السيد - وقال مميش، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن مصر والمصريين حققوا هذا الإنجاز بالعلم، لافتا إلى أن كل شىء كان مدروسًا، بدءًا من كمية المياه التى سيتم سحبها أو دفعها، وعمليات التكريك التى كانت تتم تحت السفينة الجانحة معبرا عن فخره بذلك بقوله "هو ده اللى اتعلمناه من مصر".
تعويم السفينة الجانحة
ووجه مميش التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كان يتابع الموقف ثانية بثانية، ولـ رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، وفريق العمل بالهيئة.
وشدد على ضرورة أن تمتلك مصر كراكات وقاطرات ذات قوة شد كبيرة، وأوناش عالية، مشيرًا إلى أن قناة السويس تعبر بها من 18 ألفًا إلى 20 ألف سفينة فى السنة، متوقعًا أن يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز قدرات فى القناة وخاصة مع التطوير الذى يشهده بناء السفن.
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