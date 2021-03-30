السياحة": لن يتم فتح باب الحج إلا بوصول خطاب رسمى من السعودية

أكدت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، أن إعلان السعودية لضوابط الحج والعمرة هو أمل جديد لعودة الحج والرحلات من مصر للسعودية مرة أخرى، موضحة أن هناك متابعة مستمرة على جميع المستويات، وننتظر إعلان السعودية باستقبال بعثة الحج المصرية.
وأضافت "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامى خيرى رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه لن يتم فتح باب الحج إلا بوصول خطاب وإعلان رسمى من السعودية، مؤكدة أن الشركات التى أعلنت عن شروط الحج هى مخالفة ويتم إصدار مخالفات إليها، ولم يتم فتح باب الحجز للحج.
وأوضحت أن هناك تنسيق مع لجنة مكافحة كورونا من أجل وضع الضوابط ويكون هناك جاهزية لكل السيناريوهات، مشيرة إلى أنه فقط الآن يتم التنسيق لوجود ضوابط والاستعداد لموسم الحج، متابعًا: "لن نسمح للشركات بالبدء في جمع مصاريف الحج".
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