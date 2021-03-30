حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 31-3-2021

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حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 31-3-2021
مهنياً: قد لا تكون مرتاح البال، والسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، إضافة إلى مطالب أرباب العمل المتكررة التي ترهق كاهلك.
عاطفياً: يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه ولعلّ رحلة أومشروعاً تقومان به معاً يعزّز الروابط.
صحياً: معدتك الحساسة تحتم عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية
حظك اليوم برج الثور الاربعاء 31-3-2021
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن مفاجآت كثيرة وسارّة لم تكن تتوقعها وتزيدك اندفاعاً وإقداماً على تنفيذ الخطوات التي رسمتها وكنت بانتظار الضوء الأخضر للبدء بها.
عاطفياً: تشعّ بشخصية مميّزة، لكنّك ترتبك إزاء متغيّرات قد تحصل فجأة في هذا الوقت.
صحياً: لا تتخذ القرار النهائي بشأن التوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر
حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 31-3-2021
مهنياً: تكون فرص النجاح عالية جدّاً وغير متوقعة، وتصبح الحظوظ قوية جدّاً للفوز بالمنصب الذي كنت تسعى إليه وترغب في توليه.
عاطفياً: عليك أن تعمل بجهد أكبر كي تنجح علاقتك بمن تحب فتمضيا بقية العمر معاً.
صحياً: جدد نشاطك وانطلق في رحلة بحرية أو برية أو في سفر للسياحة والترفيه.
حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 31-3-2021
مهنياً: عليك التحفظ وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات الحاسمة اليوم، وكن على اطلاع على الشروط التي تفرض في العمل وناقشها جيداً.
عاطفياً: الغموض وكثرة الأسرار قد يولّدان بعض الشك عند الشريك، وهذا قد تكون له انعكاسات سلبية قريباً.
صحياً: أنت اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للراحة والاسترخاء لأن أعصابك متلفة.
حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 31-3-2021
مهنياً: يمنحك هذا اليوم المزيد من الخيارات الكبيرة والمفيدة، وتتعزز قدراتك في حلحلة بعض الأمور العالقة في المجال المهني.
عاطفياً: التواضع يساعد في بناء أساس متين من أجل مستقبل أفضل، كما أنه يجعلك محط إعجاب الشريك وتقديره.
صحياً: لا ترهق نفسك في ممارسة الرياضة، بل قم بما هو مطلوب منك فقط، لأنك قد تؤذي نفسك.
حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 31-3-2021
مهنياً: يحمل هذا اليوم الوعود الكبيرة والأخبار الممتازة والظروف الاستثنائية التي تسهل لك مهمتك، وتكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك.
عاطفياً: إفتح قلبك للشريك، وصارحه بكل ما ينتابك من مشاعر وشكوك، فهو يتفهم كل كلمة ويدرك تماماً حقيقة مشاعرك تجاهه.
صحياً: لا تعلق آمالاً كبيرة على الحمية فقط للتخلص من البدانة، بل عليك ممارسة الرياضة أيضاً.
حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 31-3-2021
مهنياً: تزداد رغبتك في تحسين وضعك المادي على نحو سريع، وتتقدم بأفكار جديدة ومبتكرة تنال إعجاب المسؤولين عنك فيمنحونك ثقتهم الكبيرة.
عاطفياً: خطوات إيجابية تعزّز وضعك العاطفي، كن مستعداً للأيام المقبلة فهي ستكون أكثر إشراقاً ممّا تتوقع.
صحياً: إذا كنت عاجزاً عن ممارسة أي نشاط رياضي، فخذ وقتك للاسترخاء ولتنشق الهواء.
حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 31-3-2021
مهنياً: نظّم أعمالك وراقب أرقامك وحساباتك ولا تتكل على الحظ، وربما عليك الانسحاب أو الانعزال للتفكير في بعض الأمور.
عاطفياً: قد يصعب عليك مسايرة الأوضاع، لكن الامر ضروري، لا تقدم على تغيرات او مجازفات في هذا الوقت.
صحياً: إذا أحسنت تقسيم وقتك كما يجب، فإنك ستجد أمامك عدة ساعات فراغ للاهتمام بالشأن الرياضي.
حظك اليوم برج القوس الاربعاء 31-3-2021
مهنياً: يتسلّط الضوء اليوم على دور بعض الصداقات وتشهد الأيام المقبلة تغيرات في مراكز يحتلها رؤساء لك وتتولى أنت مركزاً مهماً .
عاطفياً: تصمد العلاقة المتينة لأن الرياح ليست بالعاصفة، لكنّ العلاقة المزيّفة تعيش لحظات حرجة.
صحياً: بنيتك القوية قادرة على تحمل أقسى الضغوط إنما إلى حين، فانتبه
حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 31-3-2021
مهنياً: تكون قدراتك لافتة اليوم وتثير اهتمام الباحثين والمثقفين وأصحاب الاختصاص والمهتمين بمجال عملك، وتجد حلاً لمشكلة .
عاطفياً: لا تنظر إلى الشريك نظرة المريب والمشكك، فهو لا يكنّ لك إلا أصدق المشاعر. صحياً: الفرصة مناسبة لتتخلص من الضغوط التي تقلقك، وتجد أنّ المحيطين بك يساعدونك في ذلك.
حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 31-3-2021
مهنياً: تكون الظروف مناسبة تماماً لمواهبك وتطلّعاتك وخططك المهنية لتحسين الأوضاع في المؤسسة التي تعمل فيها، وتبقى الأجواء صافية جداً.
عاطفياً: تكون جريئاً في طرح الموضوعات والدفاع عن حقك مع الشريك، لكن شرط التحرك في الإطار الصحيح.
صحياً: حذار انفعالات وتصرفات خاطئة مع الآخرين تسبب لك مشاكل صحية أنت بغنى عنها
حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 31-3-2021
مهنياً: يحمل هذا اليوم المزيد من المفاجآت المتعاقبة التي تدفعك إلى إعادة النظر في بعض مشاريعك.
عاطفياً: التعاون الجدّي والمخلص والنابع من القلب مع الشريك يثبت العلاقة بينكما وتغدو الصورة أكثر وضوحاً من السابق.
صحياً: لا تتوقع من ممارسة الرياضة كل الخير إلا إذا قمت بها كما هو مطلوب منك .
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