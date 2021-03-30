طقس الثلاثاء .. انخفاض طفيف لـ درجات الحرارة وبرودة ليلا .. القاهرة 20

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على جميع الأنحاء.





وكشفت الأرصاد أن هناك فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة، وتنشط رياح على بعض المناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد . حالة الطقس اليوم وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 20 11 الإسكندرية 19 13 وادى النطرون 19 12 طنطا 20 11 شبين الكوم 20 12 دمنهور 19 12 بلطيم 19 13 مطروح 18 13 السلوم 19 09 سيوة 21 08 بورسعيد 18 14 دمياط 18 14 الزقازيق 20 12 المنصورة 20 11 الإسماعيلية 20 11 السويس 21 11 العريش 19 13 رفح 19 13 رأس سدر 24 10 نخل 20 05 نويبع 24 16 طابا 23 14 كاترين 17 04 الطور 23 14 شرم الشيخ 25 17 الغردقة 24 14 مرسى علم 23 15 الفيوم 21 11 بنى سويف 21 10 المنيا 22 09 أسيوط 22 09 سوهاج 23 11 قنا 24 12 الأقصر 25 12 أسوان 27 13 ادفو 27 13 أبوسمبل 26 13 الوادى الجديد 25 12 حلايب 25 17 شلاتين 26 16

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