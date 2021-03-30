مفيد شهاب : لابد من تحرك المجتمع الدولى بشكل أكبر لـ حل أزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن مصر رحبت بوساطة الولايات المتحدة والبنك الدولى فى المفاوضات، وكذلك الأمر بالنسبة لوساطة الاتحاد الإفريقى، مشيرًا إلى أن كل ما يحدث من عرقلة هى من جانب إثيوبيا.

وشدد مفيد شهاب على ضرورة أن تواصل مصر جهودها فى إقناع العالم بصحة موقفها وطلب تدخله، مؤكدًا أنها ستستمر فى الضغط بجميع الوسائل، كما دعا المجتمع الدولى والدول العربية إلى التحرك بشكل أكبر والوقوف بجانب مصر.