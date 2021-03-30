انت الان تتابع تفاصيل خبر عودة الأمطار الخفيفة والمتوسطة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة 2 أبريل ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت هيئة الأرصاد الجوية بنشر تقرير لها حول حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 30 مارس الجاري، وبحسب الهيئة العامة للأرصاد فسود تشهد بعض المناطق تساقط أمطار خفيفة ومتوسطة، وبنسبة 30 إلى 60% على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، مع نشاط الرياح وتساقط الشبورة المائية في بعض المناطق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة 2 أبريل

وتشهد السواحل الشمالية الغربية الثلاثاء أمطار بنسبة 30% على فترات متقطعة وبنسبة 60% غداً الأربعاء، مع نشاط الرياح على سيناء وجنوب البلاد، أما يوم الخميس القادم 1 أبريل، فسوف تشهد السواحل الشمالية وبعض مناطق الوجه البحري تساقط أمطار بنسبة 60% مع نشاط الرياح على القاهرة والوجه البحري وسيناء، أما يوم الجمعة فتنحسر الأمطار والرياح على السواحل الشمالية، وذلك وفق تقرير الأرصاد التالي.

وحول حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30 مارس، فسوف يسود طقس لطيف على اقاهرة والوجه البحري ونشاط الرياح أحياناً، ويكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ولطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، فسوف تتراوح ما بين 19 إلى 27 درجة للعظمى، وتأتي وفق تقرير الأرصاد التالي: