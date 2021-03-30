نشرة مركز المعلومات.. بجهود رجالها: قناة السويس تفتح ذراعيها وترحب بالسفن

صدر اليوم، عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا.

-الفريق أسامة ربيع: رجال قناة السويس كانوا على قدر المسئولية.. و113 سفينة تعبر القناة حتى صباح الثلاثاء.

-الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

-وزير السياحة والآثار: موكبًا مهيبًا للمومياوات الملكية.. و400 قناة تغطي الحدث من 60 دولة.

-منظمة الصحة العالمية تستبعد تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني.

-الأمين العام للأمم المتحدة يحذِّر من أزمة ديون قادمة في العالم النامي.

-كيف يرى المصريون سرعة الإنترنت المنزلى.. 38.2% يرون أنها جيدة.. إعرف المزيد في استطلاع رأى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

-توقعات بانتعاش قطاع السياحة المصري حتى 2025... التفاصيل في إنفوجرافيك اليوم.

-تحليل موقف مصر في مؤشر حقوق الطفل عام 2020.. مؤشر اليوم.

-المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع استهلاك الأسر المصرية من القفازات والكمامات خلال الربع الأخير من 2020.

-الدكتور أشرف صلاح الدين صالح يكتب: تطور السياسات النقدية فى مصر.

-كتاب: الفجوة الرقمية The Digital Divide.

-أجندة الفعاليات: منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.