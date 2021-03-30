نشرة مركز المعلومات.. بجهود رجالها: قناة السويس تفتح ذراعيها وترحب بالسفن

صدر اليوم، عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا.
-الفريق أسامة ربيع: رجال قناة السويس كانوا على قدر المسئولية.. و113 سفينة تعبر القناة حتى صباح الثلاثاء.
-الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
-وزير السياحة والآثار: موكبًا مهيبًا للمومياوات الملكية.. و400 قناة تغطي الحدث من 60 دولة.
-منظمة الصحة العالمية تستبعد تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني.
-الأمين العام للأمم المتحدة يحذِّر من أزمة ديون قادمة في العالم النامي.
-كيف يرى المصريون سرعة الإنترنت المنزلى.. 38.2% يرون أنها جيدة.. إعرف المزيد في استطلاع رأى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
-توقعات بانتعاش قطاع السياحة المصري حتى 2025... التفاصيل في إنفوجرافيك اليوم.
-تحليل موقف مصر في مؤشر حقوق الطفل عام 2020.. مؤشر اليوم.
-المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع استهلاك الأسر المصرية من القفازات والكمامات خلال الربع الأخير من 2020.
-الدكتور أشرف صلاح الدين صالح يكتب: تطور السياسات النقدية فى مصر.
-كتاب: الفجوة الرقمية The Digital Divide.
-أجندة الفعاليات: منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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