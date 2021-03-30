محافظ الشرقيه يستقبل وزير القوى العامله لتسليم وثائق التامين للعماله غير المنتظمه

استقبل محافظ الشرقية اللواء ممدوح غراب ، اليوم الثلاثاء ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، محمد سعفان وزير القوى العاملة، ، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا ، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.
ومن المقرر أن يقوم الوزير يرافقة المحافظ بتسليم ٥٠٠ بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي للعمالة غير المنتظمة من عمال الزراعة بمحل عملهم بوادي الملاك، ويفتتح مبادرة "هنجملها" بجامعة الزقازيق، كما يقوم بزيارة ميدانية لمحطة التصدير بوادي الملاك، فضلا عن حضور الاجتماع الشهري لمجلس جامعة الزقازيق .
وذلك بحضور مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية واحمد عبد الهادي وكيل المديرية.
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