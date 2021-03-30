بورصة الدواجن.. تحركات في سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 وسعر الكتكوت الابيض

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محمد سياف - ابو ظبي - شهدت بورصة الدواجن تحركات جديدة في سعر الفراخ اليوم وسعر الكتكوت الابيض، وسط توقعات باستمرار زسادة أسعار الفراخ البيضاء والفراخ الساسو على مدار الأيام القادمة تزامناً مع اقتراب شهر رمضان وزيادة معدل استهلاك الدواجن خلال الشهر الكريم، وتوقع رئيس شعبة الدواجن ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 25% خلال شهر رمضان والكريم، وناشد الدكتور عبد العزيز السيد المواطنين بعدم تخزين الدواجن للحفاظ على الأسعار وعدم ارتفاعها.

سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 وسعر الكتكوت الابيض

هذا وقد وافقت وزارة الزاعة منذ أيام على تصدير الكتاكيت البيضاء والبيض إلى ليبيا وغانا، وذلك بمقدار 6 مليون بيضة إلى ليبيا و20 ألف كتكوت أبيض إلى غانا، وذلك في إطار حرص الدولة على فتح أسواق خارجية للمربين وأصحاب المزارع لتحسين الأسعار بالنسبة للمربين وعدم تكبيدهم خسائرعلى غرار التي حدثت العام الماضي بعد وصول سعر الفراخ البيضاء إلى 18 جنيه في أغسطس الماضي.

وحول سعر الفراخ اليوم فكان أعلى سعر هو 28 جنيه، أما باقي الأٍعار في جميع الشركات فهو 27 جنيه بالنسبة للدواجن البيضاء، أما الفراخ الساسو فتراوحت ما بين 31 إلى 34 جنيه، وجاءت أسعار اليوم كما يلي:

الشركة سعر الفراخ اليوم “البيضاء” سعر الفراخ الساسو اليوم رئيس رابطة الدواجن 28 جنيه 33 جنيه منير السقا 27 جنيه 34 جنيه محمد عادل 27 جنيه 33 جنيه محمود الجداوي 27 جنيه 31 جنيه المنصورة للدواجن 27 جنيه 34 جنيه أحمد عامر وفوزي تفاحة 27 جنيه ——

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أما سعر الكتكوت الابيض اليوم فجاء كما يلي