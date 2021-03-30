فيديو .. شهاب : اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة لا يمس حصة مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن من يروج لوجود بنود فى الاتفاق تفيد بتنازل مصر عن أى حصة لها فى المياه، هو إنسان مغرض ومضلل.
وأوضح مفيد شهاب أن بنود اتفاق المبادئ حول سد النهضة، عبارة عن 10 مبادئ بشأن التعاون المشترك، قواعد الأنهار، احترام القانون الدولى، وكذلك تشمل الاتفاق حول نظام الملء وطريقة التشغيل.
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