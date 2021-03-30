صحيفة إماراتية عن تعويم السفينة الجانحة: مصر أكبر من المحن

جدة - نرمين السيد - وأكدت أن تضامن الإمارات مع مصر هو موقف دائم وثابت وكانت جاهزة ومستعدة للدعم والمساندة وعلى ثقة أن أيدى أبناء مصر قادرة على انتشال ما هو أثقل وأعظم من عبارة جانحة.

وذكرت الصحيفة، فى افتتاحيتها تحت عنوان "مصر أكبر من المحن"، أن حادثة جنوح العبارة العملاقة فى مجرى قناة السويس واحدة من التفاصيل التى تتعرض لها الدول والمشاريع الوطنية العملاقة، لكن إرادة مصر وكفاءتها، ومؤسساتها المعنية، كانت عند مستوى التوقعات، ونهضت بالمسؤولية، وأنجزت المهمة، فمصر أكبر من المحن.

وأضافت أن الإمارات، التى وقفت مساندة للشقيقة مصر فى محطات مفصلية ولحظات تاريخية، كانت قلباً وقالباً مع البلد الشقيق، جاهزة ومستعدة للدعم والمساندة وكانت على ثقة أن أيدى أبناء مصر قادرة على انتشال ما هو أثقل وأعظم من عبارة جانحة وهذا ما أكدته التجربة.

وأشارت إلى أن الإمارات ترى أن العبرة الأساسية التى تجسدها هذه الحادثة لا تكمن فى جنوح العبارة العملاقة، ولكن فى قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها على التعامل مع هذه الحادثة العارضة، وتمكنها من ضمان سلامة المرور فى هذا الممر الاستراتيجى العالمى، وهو ما تجسد بإعلان هيئة قناة السويس عودة الملاحة فى القناة إلى طبيعتها، بعد نجاح جهودها فى تحريك السفينة البنمية، وهذا بالطبع تحدٍ كبير، وتنفيذه والتغلب عليه، يثبت عافية مصر ومؤسساتها.