جدة - نرمين السيد - وأكدت أن تضامن الإمارات مع مصر هو موقف دائم وثابت وكانت جاهزة ومستعدة للدعم والمساندة وعلى ثقة أن أيدى أبناء مصر قادرة على انتشال ما هو أثقل وأعظم من عبارة جانحة.
وذكرت الصحيفة، فى افتتاحيتها تحت عنوان "مصر أكبر من المحن"، أن حادثة جنوح العبارة العملاقة فى مجرى قناة السويس واحدة من التفاصيل التى تتعرض لها الدول والمشاريع الوطنية العملاقة، لكن إرادة مصر وكفاءتها، ومؤسساتها المعنية، كانت عند مستوى التوقعات، ونهضت بالمسؤولية، وأنجزت المهمة، فمصر أكبر من المحن.
وأضافت أن الإمارات، التى وقفت مساندة للشقيقة مصر فى محطات مفصلية ولحظات تاريخية، كانت قلباً وقالباً مع البلد الشقيق، جاهزة ومستعدة للدعم والمساندة وكانت على ثقة أن أيدى أبناء مصر قادرة على انتشال ما هو أثقل وأعظم من عبارة جانحة وهذا ما أكدته التجربة.
وأشارت إلى أن الإمارات ترى أن العبرة الأساسية التى تجسدها هذه الحادثة لا تكمن فى جنوح العبارة العملاقة، ولكن فى قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها على التعامل مع هذه الحادثة العارضة، وتمكنها من ضمان سلامة المرور فى هذا الممر الاستراتيجى العالمى، وهو ما تجسد بإعلان هيئة قناة السويس عودة الملاحة فى القناة إلى طبيعتها، بعد نجاح جهودها فى تحريك السفينة البنمية، وهذا بالطبع تحدٍ كبير، وتنفيذه والتغلب عليه، يثبت عافية مصر ومؤسساتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحيفة إماراتية عن تعويم السفينة الجانحة: مصر أكبر من المحن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.