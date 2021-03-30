أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة تسير شركة "مصر للطيران" 48 رحلة داخلية ودولية؛ لنقل 4299 راكبا إلى العديد من مدن وعواصم العالم. القاهرة تحدد محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض طفلة بحى المعادى. السويس يزور نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية كراوتيا جريتش رادمان، يرافقه وفد رجال أعمال يضم 11 شخصا، محافظة السويس، لبحث فرص الاستثمار داخل المحافظة. الإسكندرية تنظم مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع جامعة "سنجور" بالإسكندرية، المؤتمر السنوى للاحتفال باليوم العالمى للفرانكوفونية تحت عنوان "مصر فى الفضاء الإفريقى الفرانكوفونى". القاهرة تقيم مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون حفلا للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الفنون بالدورة الثانية من مسابقات "التصوير والرسم، والنحت، والنقد الفنى التشكيلى، والتصوير الفوتوغرافى، والعمارة" لعام 2021، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة، بمركز الجزيرة للفنون، فى تمام الساعة السادسة مساء. القاهرة تعقد لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة السلة اجتماعا؛ لبحث أزمة مباراة الزمالك والأهلى فى دورى كرة السلة.

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