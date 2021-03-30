خالد عبد الغفار: حريصون على توطيد علاقات التعاون العلمى مع اليابان

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حرص مصر على توطيد علاقات التعاون العلمى مع اليابان، والاستفادة من التجربة اليابانية لنقل الخبرات اليابانية فى كافة المجالات.





جاء ذلك خلال استقباله أمس الإثنين، نوكى ماساكى السفير اليابانى بالقاهرة، والوفد المرافق له، وأومورا يوشيفومى رئيس مكتب الهيئة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" بمصر، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية اللقاء، أشاد الوزير بالمستوى المتميز للعلاقات التعليمية والعلمية بين مصر واليابان، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز تلك العلاقات وتطويرها بما يعود بالنفع على جودة العملية التعليمية والبحثية فى مصر، مؤكدًا عمق الروابط بين مصر واليابان فى كافة المجالات.

وأكد الوزير حرص الرئيس على الاهتمام بالجامعة المصرية اليابانية، وتقديم كافة التسهيلات لسرعة الانتهاء من كافة مبانيها، بما يجعلها نموذجًا يحتذى به فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشاد الوزير بالمستوى المتميز للجامعة المصرية اليابانية كإحدى منارات العلم والمعرفة فى مصر، وأنها امتداد لأواصر الصداقة بين مصر واليابان، وتعد نموذجًا للتعاون المثمر بين الحكومتين، مؤكدًا أن الجامعة سيكون لها أثر كبير فى النهوض بمنظومة التعليم الجامعى والبحث العلمى فى مصر.

ومن جانبه، أشاد السفير اليابانى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والذى كان واضحا خلال افتتاحه للمرحلة الجديدة للجامعة فى سبتمبر الماضى، مشيراً إلى التعاون المثمر مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى سواء من خلال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وبرامج المنح الدراسية فى اليابان، فى إطار الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، مؤكداً حرص بلاده على استمرار تفعيل التعاون بين البلدين فى شتى المجالات خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى الأسبق، والأمين العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، والدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية.